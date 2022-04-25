البحوث الإسلامية يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام للمجمع - في بيان صحفي اليوم الإثنين - إن هذه الذكرى الخالدة تمثل نقطة اعتزاز المصريين بأنفسهم وبقدرتهم على مواجهة أي اعتداء على أراضيهم، وهو أمر يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الذكرى في استلهام روح النصر والدفاع عن الوطن وبذل كل الجهود اللازمة لخدمته والارتقاء به.
وأضاف عياد أن هذه المناسبة ينبغي أن يتبعها نوع من الوعي بأهمية سيناء للدولة المصرية ولكل مصري يعيش على هذه الأرض على مر التاريخ، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتنميتها وتوفير كل ما من شأنه أن يحقق لأهلها الأمن والاستقرار.
كما وجه الأمين العام تحية تقدير وإعزاز لأبطال القوات المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر للشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة القوات المسلحة.
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