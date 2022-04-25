/694209/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-24-مرسي-يصدر-خطاب-يؤكد-على-سلامة-الخاطفين-للسبع-عساكر

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 بدأت بعرض حقيقي لـ لقاء السيسي وزير الدفاع في ذاك التوقيت بالسياسين والمفكرين والفنانين والإعلامين لتهيأت الأجواء للمعزول محمد مرسي من أجل إطلاق مبادرة دون القول من أنها بضغط من قوى سياسية أو قوات مسلحة، وقال السيسي في كلمته: "الجيش نار لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاها".

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24.

السيسي يخبر مرسي بتمهيده للأجواء من أجل إطلاق المبادرة

أجرى السيسي -ياسر جلال- مكالمة هاتفية مع مرسي يبلغه فيها باللقاء وأنه مهد الأجواء ليطلق الأخير المبادرة، ومن ثم اجتمع مرسي بخيرت الشاطر وقال له الأخير: "الراجل دا أنا مش مستريحله"

اختطاف 7 مجندين بعلم من خيرت الشاطر

قام مسلحين متشددين باختطاف 7 مجندين في شبه جزيرة سيناء، ومن ثم بُلغ مرسي رسالة من الشاطر وهي أن يكون هادي عند اجتماعه بوزير الدفاع ويؤكد أنه مسئول عن إرجاع المختطفين دون نقطة دم واحدة.

مرسي يصدر خطاب يؤكد على سلامة المخطوفين والمختطفين

أمر مرسي بطرح خطاب رسمي أكد فيه على سلامة المختطفين والمخطوفين وهو ما أكد أن الإخوان لهم يد في هذا الأمر، حتى أن مرسي عندما ذهب له أحد من طرق خيرت الشاطر على خليفة هذه الأزمة قال: «هو احنا لينا دعوة بالموضوع دا».

أمير المصري يسخر من خطاب مرسي

سخر أمير المصري من خطاب مرسي قائلًا: "والله مفيش حد مستفيد من كلام مرسي دا غير باسم يوسف".

إرسال سيارة من الرئاسة لطمأنة الخاطفين

قرر خيرت الشاطر إرسال سيارة من الرئاسة إلى الخاطفين وقائدهم كمال علام لطمأنتهم أن لا أحد يمسهم.

اختطاف كمال علام 7 عساكر للحصول على عفو رئاسي لزملائه

اجتمع خيرت الشاطر بمرسي وعاتبه الأخير على خطف العساكر فقال له أن ذلك بمثابة ورقة ضغط من كمال علام للحصول على عفو رئاسي عن بعض من زملائهم قائلًا: "الموضوع دا هنطلع منهم كلنا كسبانين.. ثق فيا".

حذر السيسي المعزول مرسي قائلًا: "العساكر دي لو مرجعتش هعمل عمل يفوق خيالهم".

صور الخاطفين العساكر المخطوفين فيديو ورفعوه على السوشيال ميديا لتوجيه رسالة بعينها، ومن جانبه طلب الخاطفين المفاوضة ولكن السيسي رفض رفضًا قاطع.

بعدما نجحت القوات في تحديد مكان كمال علام تركوا العساكر واستقبلهم مرسي وعدد من القوات.

تسريب لمرشد الاخوان

وانتهت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 3 بتسريب لمرشد الإخوان يقول فيه: رئيس الوزراء الإيطالي.. السفير الإيطالي اللي قال لي الكلام ده جه زارني وكان يومها طالب إنه يقابلني فـ والله كنت مسافر كن عندي امتحانات في الجامعة منتدب للدراسات العليا فقال لي أنا كنت عايز أخلي رئيس الوزارة يقولك الكلام ده بنفسه قولتله كلام إيه؟ قال لي إحنا روحنا زورنا الدكتور مرسي أنا كنت متصور إن الدكتور محمد مرسي أستاذ في الهندسة فلقيته رئيس الوزارة بتاعنا رجل اقتصاد دردش مع الدكتور محمد في الاقتصادفبيقولي أنا بهنئكم إن عندكم واحد زي الدكتور مرسي.. الكلام ده قبل الترشيح لأن رئيس الوزارة اللي بيحب الاقتصاد ومتخصص فيه أعجب جدا بأفكاره الاقتصادية ده بقى كلام خارج القيم والأخلاقيات لأنهم مختبرهوش فيها اللي هي عمود الإنسان اللي ببركته ربنا بيوفقه ده بينه وبين ربنا.. كون إن ربنا يختار لمصر رئيس بهذا الشكل ولا أزكيه على الله ربنا رايد الخير للبلد دي".