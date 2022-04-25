أول تعليق من البرلمان بعد تراجع «الأوقاف»عن منع صلاة التهجد بالمساجد

/694205/أول-تعليق-من-البرلمان-بعد-تراجع-الأوقافعن-منع-صلاة-التهجد-بالمساجد

علق النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، علي قرار وزارة الأوقاف بفتح المساجد لصلاة التهجد بداية من ليلة 27 رمضان، قائلا: خطوة وزير الأوقاف بفتح المساجد أمام صلاة التهجد خطوة ضرورية وهامة، لايجب التخوف بلا مبرر من أمور هي من وحي خيال المسئولين.

دوت الخليج

مصطفي بكري: فتح المساجد لصلاة التهجد خطوة هامة وضرورية

و تابع بكري: ويجب السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات العامة وعدم قصرها علي المساجد فقط، لافتا أن القرارات الأخيرة أحدثت صدمة لدي المواطنين وحسنا أن تم ‏التراجع عنها، مضيفا: يجب التعامل مع هذه الأمور الحساسة بروح من الموضوعية والمسؤولية.

الأوقاف تعلن فتح المساجد لصلاة التهجد

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة، أمام المصلين في صلاة التهجد بدءًا من ليلة السابع والعشرين من رمضان، ليلة الخميس المقبل، حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأكدت أن الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، آملين أن يأتي رمضان المقبل، وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة، وما ذلك على الله بعزيز، وإننا نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءًا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك في ظل حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرضته على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة.