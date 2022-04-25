/694203/نائبة-التنسيقية-نشوى-الشريف-تعلن-ترشحها-لعضوية-نقابة-مصر-للبترول

أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن ترشحها للدورة النقابية القادمة بشركة مصر لللبرتول.

دوت الخليج

جاء لك خلال صفحتها الشخصية فيس بوك حيث قالت:” أخواتي و زملائي الأعزاء السادة العاملين بشركة مصر للبترول كل عام و أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك و أبلغكم الله عيد الفطر و أدام في بيوتكم الأعياد .

نائبة التنسيقية نشوى الشريف تعلن ترشحها لعضوية نقابة مصر للبترول

شرفت بتمثيلكم على مدار سنوات و يعلم الله اني لم أدخر جهدًا في خدمتكم ، فإن أصبت فكان التوفيق من الله و ان قصرت فيعلم الله انه دون قصد .

فقد حرصت على مدار الدورة النقابية السابقة أن أعمل على مسارين " الخدمات العامة و الخدمات الخاصة بالزملاء " .

و قد شرفت بخدمتكم على مدار الأعوام السابقة و أتمنى ان اكون عند حسن ظنكم بي .

و إني قد أستخرت الله و نويت ترشحي للدورة النقابية القادمة و الاستمرار في تمثيلكم و خدمتكم إذا كان من خلال عضوية اللجنة النقابية أو عضوية مجلس إدارة الشركة .

أعانني الله على خدمتكم و الله يولي من يصلح .

و سأظل في خدمتكم أينما كنت