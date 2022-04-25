/694187/مصطفى-شعبان-يكشف-عن-سر-عدم-زواجه-حتى-الآن-فيديو

كشف الفنان مصطفى شعبان لأول مرة، عن سر عدم إقباله على الزواج حتى الآن، وذلك أثناء حلوله ضيف في الحلقة 24 من برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات مصطفى شعبان عن سر عدم زواجه حتى الآن وذلك خلال السطور القادمة

سر عدم زواج مصطفى شعبان

تكلم مصطفى شعبان لأول مرة عن عدم إقباله على الزواج حتى الآن، قائلًا: “نصيب.. يمكن لسه محصلش نصيب.. لكن مش ضد الفكرة ولا حاجة”. وعن إمكانية زواجه من 4 سيدات في بيت واحد؛ قال: "لأ مستحيل ولا في 4 بيوت كمان".

وأردف قائلًا: “العزوبية ليها جوانب حلوة وجوانب وحشة بس أنا مش شاغل بالي مش بدور على حاجة، لكن لو لقيت حاجة أنا موافق، أنا بقرأ شائعات كتير حول ارتباطي مع أي فنانة بمثل معاها بس عادي ومبقاش بيشغلني”.

مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر الحلقة 23

تمحورت أحداث الحلقة 23 من مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، برفض عامر -مصطفى شعبان- الرجوع لطليقته واتفق معها على استمرار علاقته بابنته وكثرة عدد الزيارات لها فقط دون العودة لها، بسبب انه لم يستطع نسيان ما حدث بينهما في الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن تمحورت الحلقة 22 من مسلسل دايما عامر، بتنظيم إدارة مدرسة رؤية يومًا ترفيهيًا لطلاب المدرسة، وطلاب «قادرون باختلاف» وقاموا بالعديد من الأنشطة وهي الرسم والعزف والغناء واللعب والرقص، وشاركتهم ميس زهرة -لبلة- بالغناء بصحبة طلاب المدرسة، وتصفيق وتشجيع المدرسة، وارتدوا زيًا لعلم مصر الأحمر وارتدت البنات زي البالية بألوان مبهجة وغنوا أغنية “احنا هنشرف بلادنا”، وكان أبرز مقطع من الأغنية “انتوا بكره وبكره بيكوا ازرعوا الخير في القلوب”.