/694183/مصطفى-شعبان-عن-أحمد-السقا-كان-في-تسخين-بينا-من-أيام-مافيا

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن حقيقة الخلافات بينه وبين الفنان أحمد السقا، وذلك أثناء حلوله ضيف في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الخلاف بين مصطفى شعبان وأحمد السقا وذلك خلال السطور القادمة

مصطفى شعبان وأحمد السقا

صرح الفنان مصطفى شعبان عن عدم وجود أي خلاف بينه وبين النجم أحمد السقا، بسبب تجهيزات فيلم «ترانيم إبليس» المشترك بينهما مما أدى إلى توقف الفيلم، حيث قال: “المشروع كان قائمًا فعلًا وحضرنا عليه بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته لأن في موافقات من جهات كثيرة”.

وتابع مصطفى شعبان، أن تعطل التصوير بسبب الموافقات، وأعقبه دخول أحمد السقا فيلم «العنكبوت» وهو انشغل بعمل آخر ولكن لا توجد أي خلافات بيننا على الإطلاق والزيارات بيننا مستمرة حتى الآن.

مصطفى شعبان: كان في حساسية بيني وبين أحمد السقا

كما رد الفنان مصطفى شعبان، عن مدى حقيقة وجود أي خلاف بينه وبين أحمد السقا بدون فيلم ترانيم إبليس، قائلًا: “هو مفيش أي خلاف يمكن أيام فيلم مافيا كان في حساسية شوية بيننا وحصل تسخين بيننا من بعض الإعلاميين ولكن الموضوع اتكشف بسهولة وإحنا متحمسين لفيلم ترانيم إبليس ان شاء الله".

مصطفى شعبان ومسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر الحلقة 23

ومن الجدير بالذكر، أن تمحورت أحداث الحلقة 23 من مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان ولبلة، برفض عامر -مصطفى شعبان- الرجوع لطليقته واتفق معها على استمرار علاقته بابنته وكثرة عدد الزيارات لها فقط دون العودة لها، بسبب انه لم يستطع نسيان ما حدث بينهما في الماضي.