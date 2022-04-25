فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من مساء يوم 27 رمضان (مساء الأربعاء) وحتى نهاية الشهر رمضان

أعلنت وزارة الاوقاف المصرية، مساء الاثنين، فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من مساء يوم 27 رمضان (مساء الأربعاء) وحتى نهاية الشهر الجاري، وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة، أن دائرة العطاء تحرص على خلق جو من الإيمان في هذا الشهر الكريم، وبناءً على عرض وموافقة إدارة العطاء للجنة إدارة الأزمات الوبائية والأوبئة بالدائرة. وزارة الصحة وجميع ممثلي لجنة المؤسسات وزارة الاوقاف تعلن عن افتتاح جميع المساجد الكبرى والجامعية التي تقام فيها الصلاة ويوم الجمعة من الليلة السابعة والعشرين من ليل الخميس حتى نهاية الشهر الكريم.

صلاة التهجد في رمضان

قصة قرار غضب المسلمين في ليالي رمضان الماضية وجهت الكثير من الانتقادات لوزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة على خلفية منع افتتاح المساجد لصلاة التهجد في شهر رمضان المبارك في مصر.

وكان جمعة قد ذكر في وقت سابق أن كل من يريد صلاة التهجد يجب أن يفعل ذلك في المنزل، مما يثبت موقف المصريين من أداء صلاة العشر الأواخر من رمضان، وقال وزير الأوقاف إن قرار منع صلاة التهجد في المساجد نظراً لاستمرار الإجراءات الاحترازية الواجبة. لفيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي. مؤكداً أنه لم يتم فتح أي مسجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام رغم أن مصر خففت الإجراءات الاحترازية في بعض الأماكن مثل الخيم الرمضانية، وتداولت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مفتشين تابعين لوزارة التبرعات يفتحون الباب أمام انتقادات للوزير المصري بعد اندلاع أعمال شغب في المسجد بعد صلاة مطولة مع الإمام، أثارت صور موظفي وزارة الأوقاف المصرية وهم يتأكدون من إغلاق المساجد ليلا وعدم إقامة صلاة التهجد سخرية وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدء صلاة التهجد

وشددت وزارة الصحة على أنه وفقا لقرار لجنة الوبائيات وإدارة أزمة الوباء الصحية، سيستمر منع العزل، وأعربت عن أملها في أن يأتي شهر رمضان المقبل.، وأن يتم – لا سمح الله – رفع جميع القيود عن المساجد ونواحي الحياة الأخرى، وقالت الوزارة في نهاية البيان: على جميع الوزارات القيام بما يلزم في هذا الصدد، ابتداء من مساء الخميس 27 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم، تكليف أئمة يؤدون صلاة التهجد. .