أشرف صبحى فى حوار مفتوح مع شباب جامعة قناة السويس: نهدف إلى تمكين الشباب وندعمهم بكل طاقتنا

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الحوار المفتوح الذي نظمه شباب جامعة قناة السويس تحت عنوان "ختام مبادرة الجمهورية.. رؤية شباب"، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وهو اللقاء الذي جاء ضمن جولة تفقدية قام بها صبحى اليوم في محافظة الإسماعيلية.

وأكد صبحى انه يحرص بصفة خاصة للاستماع إلي الشباب بصفة دائمة والعمل على حل مشاكلهم، الامر الذي يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للاهتمام بالشباب والعمل على حل مشاكلهم، مؤكدًا أن الشباب هم عماد البلد، لذلك يجب الحفاظ علي قدراتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة سوق العمل.

ورداً على سؤال حول المشروع القومي للموهبة وصناعة البطل الأولمبي، قال أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة لديها عدد من المشروعات والبرامج التي تهدف إلي الكشف عن المواهب الرياضية في عدد من الرياضات المختلفة، باستخدام افضل الاساليب الحديثة والتقنيات التي تساعد في الكشف عن الموهبة، وبدأت الوزارة العمل علي اكتشاف المواهب الرياضية منذ عامين، حيث سيتم الاعداد لبطل اولمبي للمنافسة في اولمبياد لوس أنجلوس 2028، والحصول علي ميداليات اولمبية في دورة الالعاب الاولمبية برزبين الأسترالية 2032.

من جهته أعرب ناصر مندور عن سعادته بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن مراكز الشباب في مصر دخلت طفرة نوعية في الخدمات المقدمة والارتقاء بمراكز الشباب وتطويرها، بالإضافة إلي توفير العديد مر الدورات التدريبية والخدمات للشباب من أجل النهوض بقدرات الشباب وتطويرها.

وشهد الحوار إيمان عبد الجابر، رئيس الادارة المركزية لبرامج الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتطوير، نواب رؤساء جامعة قناة السويس وعمداء كليات الجامعة واعضاء هيئة التدريس.

وشارك في تنظيم اللقاء متطوعي مراكز شباب مصر، اتحاد برلمان شباب مصر، اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، اتحاد طلاب من اجل مصر.