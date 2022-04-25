/694200/مسلسل-المشوار-الحلقة-24-المواجهة-الأولى-بين-دينا-الشربيني-وأحمد-كمال-بعد-سرقتها-للآثار

مسلسل المشوار الحلقة 24 شهدت أحداث مثيرة ولافتة للانتباه، بدأت بتبادل وردة -دينا الشربيني- أطراف الحديث مع سلمى -ثراء جبيل- حول طلاق الأخيرة من زوجها.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 24.

مكالمة هاتفية بين محمد رمضان وأحمد مجدي

سرق ماهر -محمد رمضان- هاتف من إحدى المحلات وأجرى مكالمة مع أحمد مجدي الضابط الذي وجه له تهمة رسمية بسرقة الآثار ليعرف منه لماذا وجه له هذه التهمة ونصحه الأخير أن يسلم نفسه.

أقنع ماهر زوجته ورد بأن يستكملا مشوارهما ولا يسلما نفسهما وعلم ماهر منها أن رجوع سلمى لطليقها مرتبط بقضاء مصلحتهما، وعلى الجانب الآخر وافقت سلمى على الرجوع لطليقها مقابل أن يعطي والدها المال الذي يحتاجه.

ذهب آدم ابن شقيقة ورد لطليقة وجيه وأخذ منها مال مقابل إقناع ورد بما تريده، على الجانب الآخر اتجه ماهر إلى أحد مقلدي الآثاء لينفذ له نسخ تقليد مثل التي معه.

ثراء جبيل تعطل رجوعها لطليقها بسبب الماب

اشترطت سلمى على عماد -علي الطيب- طليقها أن ينفذ الاتفاق الذي بينه وبين والدها ويحول المال قبل أن تمضي على عقد الزواج، فرفض الأخير وغادر المكان غاضبًا.

ذهب أحمد مجدي إلى محل عمل كمال المحامي قريب ماهر واستفسر منه عن سبب ذهابه هو وماهر إلى المنياء وهدده بشكل غير مباشر طالبًا منه أن يخبره بمجرد التواصل معه.

انتهت أحداث الحلقة 24 من مسلسل المشوار بتشجيع ماهر زوجته ورد على اتصالها بوجيه -أحمد كمال- الذي سرقت منه الآثار وبالفعل رد عليها.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.