/694199/النائب-هشام-سويلم-تحرير-سيناء- ذكرى-مضيئة-فى-قلوب-المصريين-وتنميتها-شعار-الجمهورية-الجديدة

هنأ النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء الذي يتزامن ذكراه اليوم، موضحا أنه بعد مرور 40 سنة على تحرير سيناء تسعى الآن القيادة السياسية جاهدة لتنميتها وهو شعار الجمهورية الجديدة، لخدمة أهاليها.

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وأوضح سويلم، أنه يوجد إرادة سياسية قوية في تعمير تلك الأرض المباركة، وأن ازدواج التفريعة أو ممر قناة السويس كان قرارًا سياديًا في غاية الأهمية، فضلا عن إقامة مشروعات كبرى تخدم القناة.

النائب هشام سويلم: تحرير سيناء ذكرى مضيئة فى قلوب المصريين.. وتنميتها شعار الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية قائمة على قدم وثاق ولاسيما وأنا مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كلم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد.

وأضاف سويلم، أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي تتويجا لانتصار جهود منظمة لكل من الجيش والشعب معا، مشيدا بالعديد من المشروعات القومية التي بدأت بسيناء ومنها الربط الاستراتيجي والطرق والمحاور، بجانب المشروعات المتنوعة، طبقًا لطبيعة المكان، مثل المزارع السمكية، وكذلك مصانع الرخام والأسمنت والتعدين والبتروكيماويات، وبناء المدن الجديدة و تطوير المعالم والمناطق السياحية.

واختتم سويلم، بالتأكيد على أن هذه الذكرى ستظل مضيئة في قلوب المصريين، مؤكدا" أن وحدة المصريين ووقوفهم خلف قيادتهم وجيشهم هي الطريق للنصر والعزة.