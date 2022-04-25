/694192/طوني-خليفة-يكشف-عن-قصة-رفيقه-الذي-دخل-ثلاجة-الموتى-4-ايام-وهو-حي-اكتشفوا-أمره-بواسطة-بخاره

حل الإعلامي طوني خليفة، ضيفا ببرنامج العرافة والذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة المحور، للكشف عن تفاصيل عمله وحياته الشخصية وسر استضافته لأشخاص ادعوا الموت وقاموا بعدها احياء.

دوت الخليج

ورد الإعلامي طوني خليفة، على اتهامات البعض بفتح برامجه لبعض الخرافات احدهم استضافته في أحد برامجه رجل ادعى أنه عاد من الموت، قائلا:" انه كان من الافضل ان تضعو فيديو اخر لصائب عريقات وكان نفس فكرة وتفاصيل نفس الشخص الذي عرضتموه، ولكن عريقات تم تصديقه وهذا الشخص المعروف لم يصدقه احد"

وتابع الاعلامي طوني خليفة انه يبحث دائما عن حقيقة ما وهو سر اهتمامه بهذا النوع من الحلقات، معقبا:" انا ادرك هذه الامور التي لها علاقة بالاحلام والماورائيات والمواضيع المتعلقة بالمستقبل.

طوني خليفة يكشف عن قصة رفيقه الذي دخل ثلاجة الموتى 4 ايام وهو حي: اكتشفوا أمره بواسطة بخاره

واكمل انه تم عمل برنامج ما بعد الموت، واستضفت فيه اناس من بلدان مختلفة من مصر ولبنان والكويت وامريكا، معقيا:" استماعي لهم حرك بداخلي بعض المشاعر والامور، وهو ما دفعني الى الاهتمام به".

واستطرد الاعلامي طوني خليفة انه لا يبحث عن التريندات والمشاهدات ولكنه يبحث عن الاجابات التي يقوم بالبحث عنها.

وكشف الاعلامي طوني خليفة عن واقعة غريبة قائلا:" انه كان له رفيق تمت اصابته بالحرب اللبنانية وتم وضعه في تلاجة الموتى 4 ايام، وتم اكتشاف الحياه فيه".

وتابع الاعلامي طوني خليفة:" انه استضاف هذا الشخص الذي تم وضعه في تلاجة الموتى اربع ايام، كما انه كان مصاب بـ 36 رصاصة بجسدة بعد الحرب".