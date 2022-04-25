بيراميدز يعلن تعيين تاكيس جونياس لقيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال.. رسميًا

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أعلن نادى بيراميدز تعيين اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويبدأ المدير الفنى اليونانى مهمته مع الفريق فى تدريباته التى تقام مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة فى الدورى الممتاز، فى مرحلة جديدة لمشوار الفريق.
من جانبه، رحب ممدوح عيد الرئيس التنفيذى بعودة تاكيس جونياس لتدريب الفريق مرة أخرى، مشددًا على أنه كانت له تجربة ناجحة مع النادى نهاية الموسم الماضي، وقدم خلالها مباريات مميزة على رأس القيادة ألفنية للفريق.
المدير الفني الجديد لـ بيراميدز
أشار الرئيس التنفيذى إلى أن تجربة تاكيس المميزة مع بيراميدز فى الموسم الماضى كانت دافعا لقرار عودته مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه على ثقة كبيرة بأن ألفريق سيظهر بصورة مميزة ويواصل منافسته على بطولتى الدورى وكأس مصر.
يذكر أن تاكيس جونياس قاد بيراميدز فى نهاية الموسم الماضي، وتولى مهمة إدارة ألفريق فى ١٢ مباراة، وحقق ألفوز فى ٥ مواجهات والتعادل فى ٦، والخسارة فى مباراة وأحدة فقط.
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