/694191/أميرة-ابو-شقة في-ذكري-تحرير-سيناء-تضحيات-الابطال-انارت-سماء-ارض-الفيروز-بالعزة-والكرامه

هنأت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط ، وضباط الصف ، والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الحبيبه مؤكده بأن سيناء ستظل قلب الوطن النابض الذي شهد تضحيات كبيرة ليظل محرر يحكي تاريخ الابطال .

دوت الخليج واضافت ابوشقة في تصريحات لها اليوم بان أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالى والنفيس، من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، وواصلوا تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها لاجتثاث جذور الإرهاب من أرض الفيروز الغالية سجلوا تضحياتهم بحروف من نور في سجلات التاريخ وانار أبناء القوات المسلحة والشرطة سماء ارض الفيروز بالأمل والعزة والكرامه. أميرة ابو شقة في ذكري تحرير سيناء: تضحيات الابطال انارت سماء ارض الفيروز بالعزة والكرامه وثمنت ابوشقه الانجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية الاساسية والانفاق التى نفذتها الدولة داخل سيناء وربطها بالوادى والدلتا مؤكدة بأن التنمية هي اقوى سلاح للحفاظ علي هذه البقعة الغاليه من الوطن

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