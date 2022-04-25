/694189/لتجنب-الحوادث-محافظ-الغربية-يستجيب-لنائبة-التنسيقية-بعمل-مطب-بمدخل-شبشير

أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجابة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لمطالب أهالي شبشير الحصة بعمل مطب مؤقت بمدخل شبشير.

دوت الخليج محافظ الغربية يستجيب لنائبة التنسيقية بعمل مطب بمدخل شبشير وأضافت عريبي: ستقوم الشركة المسئولة عن عمل المطبات علي الطرق بمعاينة الطريق للبدء في عمل مطب دائم بمدخل شبشير الحصة، حرصا علي حياة المواطنين . وكانت قد طالبت النائبة دعاء عريبي، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بعمل مطبات صناعية على طريق طنطا المحلة الزراعي أمام مدخل حصة شبشير و أمام مدخل شبشير المحطة، نظرا لعمل رصف جديد للطريق هذه الأيام ولم يتم عمل مطبات صناعية، مما عرض المواطنين لحوادث بعد الرصف من ضمنها شاب بين الحياة و الموت الآن بالعناية المركزة بمستشفى الجامعة.

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