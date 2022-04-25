مصطفى شعبان: عمري ما ندمت على عمل قدمته

كشف الفنان مصطفى شعبان عن سبب عدم مشاركته في مسلسلات خارج الموسم الرمضاني، وذلك أثناء حلوله ضيف في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات مصطفى شعبان في حبر سري وذلك خلال السطور القادمة

مصطفى شعبان في حبر سري

أكد مصطفى شعبان أنه لم يتم إخطاره من قبل بتقديم أي أعمال خارج السباق الرمضاني، كما صرح قائلًا: مفيش عمل جالي بره رمضان وأنا بحب أختار أعمالي كويس من حيث التنوع وبالنسبة لقصة أن رصيد مسلسلات رمضان أعلى أجرًا بتكون من خلال المنتج ومش مني.

كما قال أنه لم يندم على أي عمل فني قدمه خلال مسيرته الفنية، قائلًا: مش في حسابتي كلمة الندم وأنا معنديش أي عمل فني ندمت عليه خلال مشواري الفني.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر الحلقة 23

تمحورت أحداث الحلقة 23 من مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، برفض عامر -مصطفى شعبان- الرجوع لطليقته واتفق معها على استمرار علاقته بابنته وكثرة عدد الزيارات لها فقط دون العودة لها، بسبب انه لم يستطع نسيان ما حدث بينهما في الماضي.

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 22

ومن الجدير بالذكر، أن تمحورت الحلقة 22 من مسلسل دايما عامر، بتنظيم إدارة مدرسة رؤية يومًا ترفيهيًا لطلاب المدرسة، وطلاب «قادرون باختلاف» وقاموا بالعديد من الأنشطة وهي الرسم والعزف والغناء واللعب والرقص، وشاركتهم ميس زهرة -لبلة- بالغناء بصحبة طلاب المدرسة، وتصفيق وتشجيع المدرسة، وارتدوا زيًا لعلم مصر الأحمر وارتدت البنات زي البالية بألوان مبهجة وغنوا أغنية “احنا هنشرف بلادنا”، وكان أبرز مقطع من الأغنية “انتوا بكره وبكره بيكوا ازرعوا الخير في القلوب”.