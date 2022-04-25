وزير الأوقاف يعلن فتح المساجد في صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

قالت وزارة الاوقاف في ظل حرص وزارة الأوقاف على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم ، وبناء على عرض وزارة الأوقاف على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة ،
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءًا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس القادم حتى نهاية الشهر الفضيل، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.
وتابعت: آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة ، وما ذلك على الله بعزيز، وإننا نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءًا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.
كما تفتتح وزارة الأوقاف ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 49 / 4 / 2022م ، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 3 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1042 ) مسجدًا ، منها ( 884 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 158 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط
2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل
3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح
4. الرحمن جزيرة المعابدة
5. الجنودة – باويط - ديروط
6. علم الدين الرباط منفلوط
مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
7. نور الإسلام – جهينة الغربية
مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط
9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
10. النور المكي – مدينة دمنهور
11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود
12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات
13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية
14. حوض 7 دفشو
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
1. عبد الغفور – مركز قوص
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود
مديرية أوقاف الإسكندرية
م - المسجد وعنوانه
3. الأنوار المحمدية – المنتزه
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