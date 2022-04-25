قومى المرأة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

وأكدت الدكتورة مايا مرسى - فى بيان أصدرته اليوم - أن عيد تحرير سيناء هو ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، والتى شهدت تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر المجيدة مرورا بمفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.
وأوضحت أن هذا اليوم يعد يوماً فارقا فى تاريخ الوطن شهد استعادة الأرض المصرية كاملة ورفع العلم المصرى عليها، ويذكرنا دائما بأمجاد الجيش والدبلوماسية المصرية العظيمة.
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