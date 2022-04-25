محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات للتصدى للممارسات الاحتكارية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالبهم من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.





وأكد المحافظ -عقب اطلاعه اليوم الاثنين على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة بشأن حملات التفتيش- أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.. مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار. وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 34 محضرا فى مجال المخابز والأسواق بالمراكز وإحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

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