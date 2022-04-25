محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - ناقش خالد فودة محافظ جنوب سيناء موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى (2021 - 2022)، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلى 85% وجار تنفيذ باقى المشروعات وفقا للمستخلصات المقدمة، كما بحث موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر المناخ.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين للاجتماع الدورى الأسبوعى؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ منها موقف تسليم الأراضى الخاصة بالطاقة الشمسية، حيث تم تسليم الموقع وجار العمل فيه.

وبحث فودة موقف الجراجات ومحطات الشحن بالطاقة الشمسية، وتم التأكيد على الفنادق بشرم الشيخ باستخدام الطاقة الشمسية فى إطار التحول لفنادق صديقة للبيئة، مشددا على عدم وجود فنادق بدون طاقة شمسية.

كما ناقش موقف وعدد السيارات التى سيتم تشغيلها خلال مؤتمر المناخ، وموقف محطة الكهرباء وفرش مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، بالإضافة لمتابعة أعمال المرافق والصرف الصحى التى تتم بمعرفة شركة المياه والصرف الصحى، وموقف معالجة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ.

وتابع موقف الأعمال الجارى تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية، والعزب (مناطق إيواء الهجن)، والمسجد والمقصورة الرئيسية بمضمار الهجن بشرم الشيخ، كما تابع الموقف الحالى لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ، وموقف تغيير 2 محطة تموين وقود بشرم الشيخ إلى غاز طبيعى وكهرباء.

وأعطى المحافظ إشارة البدء فى إنشاء مسجدى الهدى بمدينة دهب والصديق بمدينة نويبع بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، كما تابع موقف أعمال الطرق الجديدة الجارى تنفيذها بجميع مدن المحافظة.