حياة كريمة تلبى احتياجات دار قنطار الخير لرعاية الأمهات

جدة - نرمين السيد - وقالت صاحبة الدار: "الدار تحتضن الأمهات اللاتى تخلى عنهن أهلهن، والبيت بيوفر للسيدات حياة كريمة ورعاية طبية ونفسية، وسعة الدار 22 والمقيمين حاليا 13، أنا بعمل كده عشان ربنا، أنا بلاقى أمى فى الأمهات دى، وبحس بالدفا معاهم، أنا ممكن يجى عليا الزمن وأكون فى الشارع".

وأوضحت أن الدار فى حاجة إلى شاشة ومراوح، لتتكفل مبادرة حياة كريمة بتوفير هذه الأشياء، كما أعطت المبادرة مبلغا من المال لصاحبة الدار، إضافة إلى ميدالية أبطال حياة كريمة.