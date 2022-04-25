جدة - نرمين السيد - وقالت الفتاة: "ماما اللى بتعمل الحاجة دى وأنا ببعها، وأهو ماشى الحال، الشغل بالنسبالى عادى، وأنا راضيه بعيشتى"، ليعطيها أيمن مصطفى، ضعف ثمن البضاعة.
وبعد 20 دقيقة تلتقى الفتاة بطفل يقوم ببيع الكمامات، ويخبرها أنهم يقطنون فى شقة ويتبقى على الإيجار 200 جنيه، لتعطيه الفتاة الـ200 جنيه، وترفض الحصول منه على بضاعة.
وبعدها يعود أيمن مصطفى للفتاة، ويخبرها أنه شاهد ما حدث، ويعطيها ميدالية أبطال حياة كريمة، وقالت الفتاة: "نفسى أجهز أخواتى الاثنين، أنا بفكر فى إخواتى الأول، وعايزه أفرحهم".
لتقوم مبادرة حياة كريمة بالتكفل بتجهيز شقيقتى الفتاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تحقق حلم فتاة بتجهيز شقيقتيها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.