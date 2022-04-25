حياة كريمة تحقق حلم فتاة بتجهيز شقيقتيها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الفتاة: "ماما اللى بتعمل الحاجة دى وأنا ببعها، وأهو ماشى الحال، الشغل بالنسبالى عادى، وأنا راضيه بعيشتى"، ليعطيها أيمن مصطفى، ضعف ثمن البضاعة.

وبعد 20 دقيقة تلتقى الفتاة بطفل يقوم ببيع الكمامات، ويخبرها أنهم يقطنون فى شقة ويتبقى على الإيجار 200 جنيه، لتعطيه الفتاة الـ200 جنيه، وترفض الحصول منه على بضاعة.

وبعدها يعود أيمن مصطفى للفتاة، ويخبرها أنه شاهد ما حدث، ويعطيها ميدالية أبطال حياة كريمة، وقالت الفتاة: "نفسى أجهز أخواتى الاثنين، أنا بفكر فى إخواتى الأول، وعايزه أفرحهم".

لتقوم مبادرة حياة كريمة بالتكفل بتجهيز شقيقتى الفتاة.