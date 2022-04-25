الرعاية الصحية تبحث مع «الأطباء العرب» التعاون فى مجال الدبلومات المهنية

وقال التلوانى -فى بيان للهيئة اليوم الاثنين- "ناقشنا مع الأمين العام للأطباء العرب مجالات عديدة للتعاون مع "الأطباء العرب" أبرزها مجال الدبلومات المهنية، والحوكمة الإكلينيكية"، مؤكدا أن هناك فرصة من خلال اتحاد الأطباء العرب لنقل تجربة منظومة التأمين الصحى الشامل لباقى الدول العربية.
وأكد اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل كبير بدبلوم (طب الأسرة) الذى ينظمه المعهد العربى للتنمية المستدامة (معتمد) التابع للاتحاد، وقد يكون ضمن مجالات التعاون المشترك، لاسيما وأن نظام التأمين الصحى الشامل يقوم فى جانب كبير منه على طب الأسرة.
وأوضح أن التعاون بين الهيئة، والاتحاد، سوف ينعكس بشكل إيجابى على خدمة المواطن المصرى والعربى على المستوى الصحى.
ويعد المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربى رائد ومتخصص فى تقديم البرامج الطبية الصحية المهنية، حيث يقدم أكثر من 15 دبلوما مهنيا و5 شهادات مهنية متخصصة.
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