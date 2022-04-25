/694188/النائب-عبدالوهاب-خليل-يهنئ-الرئيس-والشعب-المصري-بذكرى-تحرير-سيناءويؤكد-ذكرى-الفخر-والعزة

هنأ النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال وأبطال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا إنها ذكرى تدعو للفخر والعزة وتذكرنا دائمًا بالتاريخ المضىء للقوات المسلحة المصرية، التي سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ، في الدفاع عن الوطن وترابه ووحدته واستقراره.

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وأكد خليل، في بيان له ، أن أربعين عام مرو على تحرير سيناء ولايزال الجيش المصري يبذل الغالي والنفيس لبقاء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد أبت القوات المسلحة ألا تترك تلك الأرض المقدسة في أيدي التكفيريين الذين تم زرعهم خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر ، وتمكنت من شن حرب شاملة على الإرهاب و تصفية العناصر المتطرفة وبسط الأمن لتبدأ على الفور مسيرة البناء والتعمير.

النائب عبدالوهاب خليل يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء..ويؤكد "ذكرى الفخر والعزة"

وبين خليل، أن تنمية سيناء على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التى تمت على أرض الفيروز ولعبت دورا مهما فى انحسار التنظيمات الإرهابية، حيث أن مصر زادت من حجم الاستثمارات العامة فى مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان فى سيناء.

واختتم "نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن " بالتأكيد على أن الخطط والمشروعات التنموية لم تكن لتأخذ مكانها على الأرض دون توفير الأمن، بالمواجهة الحاسمة لمحاولات زرع التنظيمات المتطرفة التى أرادت السيطرة على سيناء لفصلها عن الوطن الأم، لكن قواتنا المسلحة الباسلة كانت لهم بالمرصاد، فنجحت خلال تلك السنوات، بالتعاون مع قوات الشرطة، فى التصدى لهذه المؤامرات وإحباط الكثير من هذه المخططات.