/694185/وزير-الأوقاف-الإخوان-فقدوا-صوابهم-بعد-كشف-الاختيار-3--لعوراتهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من جماعات أهل الشر، فقدوا صوابهم لما كشفه "الاختيار٣" من عوراتهم، فاشتطوا كذبا وتدليسا وتلفيقا للأمور وإخراجًا لها من سياقها.

دوت الخليج

وزير الأوقاف: الإخوان فقدوا صوابهم بعد كشف "الاختيار 3" لعوراتهم

وتابع في منشور له على صفحته بـ"تيوتر"، الاثنين:"أن جماعة الإخوان لن يستطيعوا أن يجملوا الوجه القبيح لهذه الجماعة الخائنة لوطنها العميلة لأعدائه".

و كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة، أمام المصلين في صلاة التهجد بدءًا من ليلة السابع والعشرين من رمضان، ليلة الخميس المقبل، حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأكدت في بيان لها، الاثنين، الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، آملين أن يأتي رمضان المقبل، وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة، وما ذلك على الله بعزيز، وإننا نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءًا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأوضحت، أن ذلك في ظل حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرضته على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة.