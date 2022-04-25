تعرف على فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات.. أبرزها أشرف رشاد يكرم شباب "العمل الجماهيري بالقاهرة".. صور

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الاثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

"مستقبل وطن" بالمحافظات يوفر كروت للأسر البسيطة لصرف المواد الغذائية المجانية.. صور

وجاءت البداية، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، حفل تكريم شباب أمانة العمل الجماهيري بمحافظة القاهرة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم خلال الفترات الماضية، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأمين التنظيم بالمحافظة، وأمين العمل الجماهيري بالمحافظة، موجهين التحية والشكر والتقدير للشباب، على الأنشطة والفعاليات التي نظموها والتي كان لها مردود مجتمعي إيجابي وقوي للغاية، ورسخت من تواجد الحزب بالشارع وتعزيز تواصله مع المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد، وزعت أمانة مركز بلاط، 750 كرتونة مساعدات مواد غذائية العينية على المواطنين، لتوزيعهم على الحالات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بمركز بلاط وقراه من خلال فرق شباب الحزب التطوعية، وبالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن جانبها، نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية لإجراء الكشف الطبي علي مواطني قري شرق بولاق، حيث جرى توقيع الكشف الطبي مرضى القلب والباطنية بقرى شرق بولاق ( قرى عارف – الخرطوم - الزيان) بالمجان مع صرف الأدوية بالمجان للحالات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، كما اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بقري شرق بولاق، والتي نظمتها الأمانة على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث كرم الفرق الفائزة بالدورة، وتوزيع شهادات تقدير وميداليات على الفائزين والمشاركين بالدورة الرمضانية وذلك بمركز شباب قرى شرق بولاق جنوب المدينة، وفي إطار أخر، وزعت أمانة مركز الداخلة، 143 وجبة إفطار على الصائمين في قرية الشيخ والي التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة، وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

وفي محافظة بورسعيد، وزعت أمانة حي المناخ، الملابس الجاهزة تحت شعار "هدية العيد"، علي الأهالي، حيث قامت أمانة المناخ بمحافظة بورسعيد، بتقسيم أعضائها إلى عدد من الفرق في كافة الوحدات الحزبية باللحى لتوزيع ملابس العيد علي الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق الحي، وفي إطار أخر، وزعت أمانة حي الضواحي ، المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وقامت أمانة الضواحي بمحافظة بورسعيد، بتقسيم أعضائها إلى عدد من الفرق في كافة الوحدات الحزبية بالحي لتوزيع الكرتونة الرمضانية التي تحتوى على كافة المواد الغذائية الجافة، علي الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق الحي، وذلك من خلال توفير عدد من قسائم الشراء كروت، تتيح لحاملها صرف كراتين المساعدات الغذائية.

وفي محافظة الجيزة، تواصل أمانة مدينة الشيخ زايد، في توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية، على المواطنين، في قري المدينة الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع التوزيع اليومي لوجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في إطار حملة "إفطار صائم"، تم مواصلة تنفيذ فاعلية "هدية الرئيس" بتجهيز عدد 150 كرتونة مواد غذائية وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا سواء من سكان المدينة أو العاملين بها، ومن جانبه، كثفت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية على أهالي كفر الجبل بقسم الهرم، وفي نفس الإطار، افتتحت أمانة مركز البدرشين، المعرض رقم 58 للأسرة المصرية في قرية أبو صير، وسط إقبال كثيف من الأهالي تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع إنخفاض الأسعار بالمعرض، كما واصلت أمانة الحزب بالمركز، حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قري المركز لليوم الـ112، وفي السياق ذاته، تواصلت فعاليات الدورات الرمضانية برعاية حزب مستقبل وطن أمانة الوراق علي ملعب كلاسيكو والدورة الرمضانية للوحدة الحزبية بجزيرة محمد، وأقيمت مباريات اليوم السادس للدورة الرمضانية بالوراق والتي تقام على ملعب كلاسيكيو بالوراق برعاية أمانة حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، وكذلك أقيمت فعاليات اليوم السابع لدورة جزيرة محمد الرمضانية.

وفي محافظة جنوب سيناء، افتتحت أمانة مدينة دهب، معرضاً تحت شعار "أهل الخير" لبيع مستلزمات العيد والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتضم المعروضات التخفيضات وصلت إلى أكثر من 25% في عدد من المعروضات كهدية للمواطنين، ومن جانبه، أعلنت أمانة مدينة طور سيناء، عن انطلاق المرحلة الثانية من توزيع 500 شنطة من المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المناطق ضمن مبادرة "قوافل الخير" التي اطلقتها أمانة الحزب بالمحافظة، بداية الشهر الكريم، وتواصل الأمانة عملية التوزيع خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة دمياط،اختتمت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات دوري تنس الطاولة، بحضور أعضاء الحزب وسط مشاركة عدد كبير من الشباب، فيما كرم الشباب الفائزين في المسابقة بالميداليات وكأس البطولة، وسط سعادة غامرة للحاضرين فعاليات الدوري.

وفي محافظة الإسماعيلية،تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع وجبات الإفطار على الصائمين على الأسر من تقتضي ظروف عملهم خارج منازلهم والتوزيع في الشوارع على المارة والأسر الأولي بالرعاية، حيث قامت الأمانة بتوزيع 400 وجبة ساخنة يومياً، على أن تستمر الفعالية طوال شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.