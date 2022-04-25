/694181/هدوء-وثبات-انفعالي-لـ-بدر-بانون-في-برنامج-رامز-موفي-ستار

حل لاعب كرة القدم المغربي بدر بانون ضيفًا على برنامج رامز موفي ستار اليوم الإثنين 25 إبريل، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة القاهرة والناس الفصائية عقب آذان المغرب.

دوت الخليج يرصد رد فعل بدر بانون أثناء تعرضه لمقلب السيارة.

رد فعل بدر بانون أثناء مقلب السيارة

واتسم بانون بالثبات الانفعالي أثناء مقلب السيارة وظهور تمساحه من أمامه الأمر الذي يثير خوف أي شخص لكنه لم يتأثر.

برنامج رامز موفي ستار

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير. وينتمي برنامج "رامز موفي ستار" لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان الكريم.

البرنامج تم تصويره في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر في البرنامج هذا العام النجم العالمي فاندام

ووقع عدد من نجوم الفن والرياضة ضحايا برنامج "رامز موفي ستار"، أبرزهم: سليمان عيد، رانيا يوسف، بيج رامي، عمرو السولية، محمد محمود، ياسمين صبري، درة، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، وآخرون.

حقيقة أزمة بدر بانون القلبية

بدر بانون مدافع المنتخب المغربي والنادي الأهلي، خرج عن صمته بعد تناول العديد من التقارير المصرية والمغربية إصابته في عضلة القلب خلال الفترة الماضية واستبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون 2022.

وكشف بدر بانون الكواليس الكاملة عبر حسابه الشخصي «إنستجرام»، وقال: «ليس من عادتي أن أنزل تفسيرات حول الشائعات؛ ولكن أود القول إن كل ما يروج له حول صحتي ليس له أساس من الصحة».

وأضاف: «الحمد لله، فبسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن، خلقت مضاعفات تتطلب مني فقط راحة، وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس أسابيع، بإذن الله».