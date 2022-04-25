رامز جلال ساخرًا من بدر بانون: رئيس محمية أبو فصادة وشبه عسكري الشطرنج

/694180/رامز-جلال-ساخرا-من-بدر-بانون-رئيس-محمية-أبو-فصادة-وشبه-عسكري-الشطرنج

سخر الفنان المصري رامز جلال من لاعب كرة القدم المغربي بدر بانون وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر فضائية Mbc مباشرًة عقب صلاة المغرب.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من بدر بانون.

رامز جلال ينتقد إطلالة بدر بانون

انتقد رامز إطلالة بدر بانون قائلًا: "بنطلون معفن شبه الكلسون، لابس قباب مش جزمة، نضارة دي ولا منظار.. التيشرت دا كان جلابية وقصها".

وتابع: "رئيس محمية أبو فصادة، شبه عسكري الشطرنج.. ايه الودان دي، قصة شعره شبه عش الحمام".

مستجدات إصابة بدر بانون

على الصعيد الآخر، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر المستجدات في الإصابة التي يعاني منها المغربي بدر بانون مدافع القلعة الحمراء.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أول شهر مايو سيخضع بدر بانون لفحص طبي أخير، وحالته الصحية تطورت بنسبة 70%، وسيتواجد الأسبوع المقبل».

وأضاف: «بدر بانون تواجد مع البعثة بشكل مستمر في المغرب أثناء مواجهة الرجاء المغربي وتواجد أيضا داخل غرفة خلع الملابس وبين الشوطين وبعد المباراة، وهو بالفعل عنصر مهم مع الفريق، كما أنه لاعب ملتزم ومحترف»

هذا وطلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تقريراً عن حالة الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الفريق، الذى يُعاني من إصابة طويلة منعته من المشاركة فى تدريبات ومباريات الأهلي ومنتخب بلاده منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وقرر مسئولو الجهاز الفني للأهلي تأجيل عودة بدر بانون للقاهرة بسبب عدم اكتمال شفائه بشكل تام من تداعيات فيروس كورونا، ومازال اللاعب فى المغرب بعدما منحه الجهاز الفني راحة سلبية منذ شهر يناير الماضي .

ويعاني بانون من مُضاعفات كورونا سببت له التهابات في عضلة القلب فتم استبعاده على أثرها من قائمة منتخب بلاده في أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون كما تم استبعاده من تدريبات الاهلي طوال الفترة الماضية.