وزير الاتصالات يستقبل سفير بوروندى لبحث التعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات

وقد شهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة ومن أبرزها تنمية المهارات الرقمية للشباب البوروندى.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك علاقات قوية ومتميزة تجمع بين مصر وبوروندى على المستويين السياسى والاقتصادى فى ضوء اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، معربا عن تطلعه لفتح أفاق للتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، ثمن شيخ راشد ملاشى نيراغيرا سفير جمهورية بوروندى فى القاهرة التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، مؤكدا اهتمامه بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال تدريب وبناء الكوادر البوروندية فى مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفى ختام اللقاء، وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنظيره البوروندى من خلال السفير البوروندى لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
كما قام نيراغيرا بتوجيه الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة بوروندى لإجراء مباحثات موسعة حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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