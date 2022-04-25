وزير الرياضة بتفقد مركزى شباب الشيخ زايد والمحسمة القديمة بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية التى يقوم بها اليوم الاثنين فى محافظة الإسماعيلية بتفقد مركزى شباب الشيخ زايد والمحسمة القديمة، رافقه خلال الجولة أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.





وتفقد وزير الشباب والرياضة مركز شباب الشيخ زايد حيث تابع صبحى المشروع القومى للموهبة فى المركز لكل من الكاراتيه والمصارعة، كما تفقد معرضا للحرف اليدوية وأندية الفتاة. واختتم الوزير جولته بمحافظة الإسماعيلية فى مركز شباب المحسمة، حيث افتتح كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مبنى إدارى وملعب قانونى. وأكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تطوير مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية وجعلها مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمرتادى المركز.

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