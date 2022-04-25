طلاب أولى وثانية ثانوى يستكملون التدريب على الاختبارات الإلكترونية غدا

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، غدا، الامتحان الإلكترونى التدريبى فى مادة الأحياء، أما طلاب الصف الثانى الثانوى، فيؤدون الامتحان فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، بعد غد الأربعاء.

وتعقد وزارة التربية والتعليم، تدريبا على الامتحان الإلكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فى 5 مواد دراسية فقط على مدار 4 أيام، بحيث يؤدى كل طالب الاختبار فى مادتين فقط، ويكون زمن الإجابة على كل امتحان ساعة واحدة.

وفى الأسبوع الماضى، أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان التدريبى فى مادة الفلسفة، يوم الاثنين، أما طلاب الصف الثانى الثانوى بالشعبتين العلمية والأدبية، فأدوا الاختبار فى مادة الرياضيات، الثلاثاء.

ويعتبر هذا الاختبار التدريبى على استخدام أجهزة التابلت، هو التجربة الثانية التى يخوضها طلاب الصف الأول الثانوى خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى 2022/2023، بعد التجربة الأولى التى عقدت فى 20 مارس الماضى، لكنه التجربة الأولى لطلاب الصف الثانى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعقد هذه الاختبارات الإلكترونية، فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصا على مصلحة الطلاب.

وأضاف أن الوزارة تقدم هذا التدريب للطلاب فى وقت صعب، استجابة لطلب الكثير من أولياء أمور الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدا أن أداء هذه الاختبارات اختيارية وبدون درجات، لكن يجدر بجميع الطلاب الحضور للاستفادة من التجربة.

وعن تجربة الأسبوع الماضى، قال الوزير إن الأداء كان ممتازا فى المدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية، لكن نسب حضور الطلاب لم تكن كما ينبغى، مشددا على الطلاب بضرورة الحضور للاستفادة فى المقام الأول وحتى لا يصرخوا فى النهاية بأنهم لم يتدربوا.

تعليمات عقد الاختبارات الإلكترونية التدريبية

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة التالى:

يعقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى.

تتولى المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل المدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.

المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، يستخدم طلابها أى إنترنت متاح بالمدرسة أو شرائح البيانات المرسلة لهم.

تسلم هذه المدارس كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأى طالب خارج المدرسة.

أسئلة الامتحان من منهج الشهر الأول من الفصل الدراسى الأول وتتنوع بين الأسئلة المقالية والموضوعية.

على الطلاب تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم والتأكد من شريحة البيانات.

إحضار القلم ضرورى للإجابة على الأسئلة المقالية.

امتحانات نهاية العام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى، مشيرة إلى أنها تعقد ورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 30% من أسئلة الامتحان، وإلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد التى تشكل نسبة 70% من الأسئلة، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى يوم 11 مايو المقبل، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم 12 مايو وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم، قصر عقد الامتحانات على المدارس الحكومية والخاصة المجهزة بالبنية التكنولوجية فقط، بحيث يؤدى طلاب المدارس الأصليون الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم على المدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ووجهت التعليم المدارس بتشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة عن الأسئلة المقالية، ولجان أخرى للنظام والمراقبة، تتولى تجميع درجات الأسئلة المقالية، ودرجات أسئلة الاختيار من متعدد التى يتم تصحيحها إلكترونيا، لإعلان النتيجة النهائية للطلاب.