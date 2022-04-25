/694177/ممثل-الأغلبية-بمجلس-النواب-يهنئ-ماكرون-لفوزه-برئاسة-فرنسا-ولاية-ثانية

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي فوزة بالإنتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلي مزيد من التقدم والإزدهار.

دوت الخليج

المهندس أشرف رشاد يهنيء ماكرون لفوزة برئاسة فرنسا ولاية ثانية

وأكد رشاد علي أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الاشارة الى تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الموافق الأثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

جاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر مضيفا:” أهنأ إيمانويل ماكرون على انتخابه لولاية ثانية رئيسًا لفرنسا التي تعد أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة وشريكة أساسية في مواجهة التحديات العالمية.. أتطلع قدمًا للعمل المشترك مع فرنسا وماكرون، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي".

جو بايدن يهنئ ماكرون على انتخابه لولاية ثانية لرئاسة فرنسا

هذا وشهد يوم الاحد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان.

وحاء هذه النتائج بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع بشأن فوز الرئيس الفرنسي ماكرون.