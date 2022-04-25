خالد الجندي: لهذه الأسباب لم يذكر القرآن ما الذى انزل ليلة القدر..بالفيديو

/694176/خالد-الجندي-لهذه-الأسباب-لم-يذكر-القرآن-ما-الذى-انزل-ليلة-القدربالفيديو

أكد الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الآية الكريمة "إنا أنزلناه في ليلة القدر" لم تتحدث ما الذى تم تنزيله وهو نوع من أنواع التشويق، فمن يعرف اللغة هم أهل الله سبحانه وتعالى.

دوت الخليج خالد الجندي: لهذه الأسباب لم يذكر القرآن ما الذى انزل ليلة القدر وأضاف الجندى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الله عز وجل هو من تولى عملية إنزال القرآن، والملائكة هي التي تنزل بالقرآن. وتابع الجندى، أن الإنزال الإلهى على سبيل المباشرة فهو من قام وباشر وأراد تنزيل القرآن بينما إنزال جبريل للقرآن من قبيل السببية فهو الأداة التي استخدمها الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن، مستطردا: هناك تنزيل المباشرة الخاص بالله إنزال مطلق والتنزيل السببية خاص بسيدنا جبريل.

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