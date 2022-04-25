فيديو...ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس فى أسبانيا لهذه الأسباب

/694175/فيديوارتفاع-أسعار-زيت-عباد-الشمس-فى-أسبانيا-لهذه-الأسباب

شهدت تغطية قناة إكسترا نيوز، لأزمة الحرب الأوكرانية الروسية رصد لجانب تداعيات إرتفاع الأسعار بمختلف الدول الأوربية ومنها دولة أسبانيا والذى إرتفعت فيها أسعار زيت عباد الشمس في إسبانيا بنسبة 200% وصل الأمر لفرض قيود على المواطنين بشراء زجاجة واحدة بسبب النقص في زيت علي مستوي دول أوروبا.

دوت الخليج وتضمنت التغطية اختفاء الزجاجات من الرفوف بالمتاجر الأسبانية والتى قامت أيضا بترشيد بيعها لتجنب اكتنازها، مع ارتفاع أسعاره 200% وسط جهود متواصلة من الحكومة الأسبانية لتوفير البديل ومحاولة تعويض النقص فى زهور عباد الشمس من خلال السماح بالزراعة فى الأراضى البور. فيديو..إرتفاع أسعار زيت عباد الشمس فى أسبانيا لهذه الأسباب وتشترى إسبانيا 22٪ من الذرة التي تستوردها من أوكرانيا (حوالي 2.7 مليون طن) بينما تشتري 233 ألف طن من عباد الشمس (68٪ من الإجمالي) وهو الأمر الذى ألقى بالظلال على المواطنون الإسبان الذين أصبحوا الآن يبحثون بكثرة على زيت عباد الشمس عن طريق الإنترنت بعد قله وجودها بالمتاجر الإسبانية.

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