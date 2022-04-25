/694173/خالد-الجندى-يكشف-علاقة-النجوم-بنزول-القرآن-منجما-بالفيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض المشايخ يعبرون عن المرحلة الأولى لنزول القرآن الكريم، بأنه نزل منجما ومفرقا، وهذا ما يعنى أن القرآن نزل مفرقا على مواقع النجوم.

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