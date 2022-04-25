الأربعاء.. شوقي يبحث الاستعداد لامتحانات نهاية العام مع المديريات التعليمية

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، اجتماعا عبر شبكة "الفيديو كونفرانس" الافتراضية، بالمديريات والإدارات التعليمية، يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل المقبل، فى تمام الثانية ظهرا، برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





ووفقا لخطاب موجه من الوزارة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يأتى الاجتماع فى إطار حرص الوزارة على توحيد الإجراءات، والوقوف على الوضع النهائى لاستعدادات المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2021/2022.

ونوه الخطاب إلى أن الفئات المستهدفة لحضور الاجتماع هى: مديرى المديريات والإدارات التعليمية، وكلاء المديريات، مديرى التعليم العام ومديرى المراحل.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات نهاية العام عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من 7 مايو المقبل وفقد جداول تعدها الإدارات التعليمية لصفوف النقل، والمديريات للشهادة الإعدادية، بينما يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحاناتهم وفق جدول أعدته وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 8 مايو 2022، أما طلاب شهادة الدبلوم الفنى فيؤدون امتحاناتهم بدءا من 28 مايو المقبل، فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 26 يونيو 2022.

الأربعاء..شوقى يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام مع المديريات التعل