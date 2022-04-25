السفير المصرى يلتقى بسكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين مصر وبلجيكا فى المجالات محل الاهتمام المشترك، حيث أثنت سكرتير عام الخارجية البلجيكية بالإنابة على الزيارة الناجحة التى قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى بلجيكا خلال مشاركة سيادته فى أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى التى استضافتها بروكسل يومى 17 و18 فبراير 2022، وما أحدثته تلك الزيارة من زخم على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.

وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين، خاصة فى المجالات الاقتصادية؛ بما فى ذلك ملف الطاقة والتغير المناخى والتحول الأخضر، فضلا عن لوجيستيات النقل، وتطوير الموانئ المصرية بالتعاون مع ميناء "أنتوريب" البلجيكى، وكذا التعاون المشترك فى مجال الطاقة فى ضوء جهود مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة سواء الغاز الطبيعى أو الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وقد عرض السفير عبد العاطى خلال اللقاء عملية التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى المجالات كافة بما فى ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية. كما تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التى ستستضيفها فى نوفمبر القادم، فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى.

كما تطرق اللقاء إلى تداعيات الأزمة فى أوكرانيا على دول العالم، بما فى ذلك مصر، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائى، وسبل مواجهة الارتفاع الشديد فى الأسعار الذى يشهده سوق المواد الخام والسلع الأساسية.