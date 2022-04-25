محافظ المنيا: حريصون على متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، حرصه على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لنسب الإنجاز الفعلية المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف السعى لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التى تواجه مسار التنمية الشامل.





جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الإثنين، نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات توصيل شبكات المرافق والخدمات بالقرى المستهدفة ضمن مشروعات "حياة كريمة" للتعرف على المشروعات التى تجاوزت نسب تنفيذ متقدمة، للبدء فى توصيل باقى المرافق تباعاً، مع الحرص على تنفيذ المشروعات بالتوازى بمختلف القطاعات الخدمية. واستعرض القاضى - وفقا لبيان صحفى - مع الجهات القائمة على التنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ الخاصة بتوصيل المرافق، مع إلزام كافة الجهات المنفذة بتطبيق معايير الجودة وسرعة انجاز الأعمال.

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