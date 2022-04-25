سفير مصر فى كوبنهاجن يهنىء أبناء الجالية المسيحيين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - ونقل السفير برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المسيحيين المصريين فى الدانمارك بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد. كما أعرب السفير المصرى، عن السعادة بتزامن الأعياد المسيحية والإسلامية بما يضيف المزيد من الفرحة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة، متمنيا أن تعود جميع هذه الأعياد على الجالية المصرية فى الدنمارك بكل الخير، وعلى مصر وشعبها بالخير واليمن والرخاء والاستقرار.

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