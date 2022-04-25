أخبار مصرية

سفير مصر فى كوبنهاجن يهنىء أبناء الجالية المسيحيين بعيد القيامة

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هايدى الدسوقى 2022-04-25 16:57 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ونقل السفير برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المسيحيين المصريين فى الدانمارك بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

كما أعرب السفير المصرى، عن السعادة بتزامن الأعياد المسيحية والإسلامية بما يضيف المزيد من الفرحة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة، متمنيا أن تعود جميع هذه الأعياد على الجالية المصرية فى الدنمارك بكل الخير، وعلى مصر وشعبها بالخير واليمن والرخاء والاستقرار.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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