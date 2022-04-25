محافظ الأقصر: مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية أرمنت للمسيحيين الأرثوذوكس، اليوم الإثنين، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وكان فى استقباله، نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، والقمص دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفى وكيل مطرانية أرمنت، والقس أنطونيوس صدقى، وكهنة كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات.
وأكد "ألهم"، أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.
من جانبه، أعرب نيافة الأنبا يواقيم عن سعادته بهذه الزيارة التى تجسد روح المحبة فى أبهى صورها، مشيرًا إلى أن العلاقات الوثيقة التى تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد أصالة ووحدة الشعب المصرى الذى يتبادل التهنئة فى كل عيد.
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