رصف طريق "الحواويش - الكوثر" فى سوهاج بتكلفة 2 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - إن أعمال رصف الطريق جرى تنفيذها بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول كيلو و100 متر وجاءت فى إطار خطة المحافظة لرصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية فى ظل ما تشهده سوهاج من أعمال للبنية التحتية بجميع المدن والقرى. وأشار إلى أن أعمال الرصف جرت عقب انتهاء مديرية الرى من أعمال تبطين وتأهيل الترعة المتاخمة للطريق الذى يعد طريقاً حيوياً حيث يربط مركز أخميم بحى الكوثر.

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