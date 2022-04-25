ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس فى إسبانيا 200% بسبب أزمة أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة إكسترا نيوز، أن النقص الموجود فى زيت عباد الشمس بسبب حرب أوكرانيا دفع الحكومة الإسبانية إلى محاولة زيادة إنتاجها.

وأشارت قناة إكسترا نيوز، إلى أن أسبانيا وضعت قيود حيث ألزمت كل مواطن بشراء زجاجة واحدة بسبب النقص فى زيت على مستوى دول أوروبا.

وظهرت أرفف سلاسل المتاجر الواقعة فى الدائرة الانتخابية لبوريس جونسون، خالية من زيوت عباد الشمس، فى حين أن الزيوت المتاحة، هى زيوت القلى، وزيوت الخضروات، وزيوت الزيتون، ولا يسمح للمواطنين سوى بزجاجة واحدة من الزيت.

ويأتى معظم زيوت عباد الشمس فى المملكة المتحدة من أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فرض قيود على هذا المنتج، وكذلك زيت الزيتون فى بعض محلات السوبر الماركت.

وقال مكتب الإحصائات الوطنية، فى وقت سابق لهذا الشهر، إن أسعار الزيوت، ودهون الطهى، ارتفعت بنسبة 7 %، وهو أعلى بنحو الربع عما كانت عليه قبل عام.