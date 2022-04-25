تضامن كفر الشيخ تنظم معارض لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - تنظم مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة لتكثيف دعمها الكامل لزواج الفتيات اليتيمات.





وقال السيد مسلم وكيل وزارة التضامن، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إنه سيتم دعم زواج الفتيات اليتيمات من خلال إتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، ضمن المساهمات المقدمة فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.

ومن جانبه، قال ممدوح شعبان، مدير عام جميعة الأورمان: "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن كاهلهم، حيث سيتم تخصيص مقرات لإقامة معارض كبيرة وتتم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالها والاحتفال بهم وتوزيع ملابس العيد عليهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح شعبان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات ونجحت حتى الآن فى إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى جميع مراكز المحافظة.

يُشار إلى أن "الأورمان" انتهت من توزيع (10) آلاف كرتونة مواد غذائية، و(30) ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة.