محافظ سوهاج: نتابع إقامة 217 مشروعاً بقطاع الصحة ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - أن هذه المشروعات منها 108 وحدات صحية "إنشاء جديد"، و25 مركزا طبيا "إنشاء جديد"، و27 نقطة إسعاف "إنشاء جديد"، و8 وحدات إسعاف تطوير شامل، وإنشاء 4 مستشفيات مركزية، بالإضافة لرفع كفاءة 44 وحدة صحية، لافتاً إلى أنه فيما يخص الوحدات الصحية التى يتم إنشاؤها فتشمل "23 وحدة صحية بقرى مركز المنشاة، و16 وحدة صحية بقرى مركز طما، و16 وحدة صحية بقرى مركز جرجا، و16 وحدة صحية بقرى مركز البلينا، و15 وحدة صحية بقرى مركز دارالسلام، و13 وحدة صحية بقرى مركز المراغة، و10 وحدات صحية بقرى مركز ساقلتة، بنسب تنفيذ متفاوتة.

وأشار إلى أنه جار العمل فى إنشاء 4 مستشفيات مركزية جديدة تشمل "مستشفى المراغة المركزي، ومستشفى البلينا المركزى، ومستشفى أولاد حمزة المركزى، ومستشفى المنشاة المركزى" وفيما يخص نقاط الإسعاف والتى تشمل إنشاء 27 نقطة جديدة فقد تم الانتهاء من 14 نقطة منها بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن تطوير شامل لــ 8 نقاط إسعاف منها 2 بمركز المنشاة، ونقطة إسعاف واحدة بمراكز "طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والبلينا، وجرجا".

وأوضح أنه جار العمل فى إنشاء 25 مركزا طبياً جديداً بنسب تنفيذ متفاوتة يصل بعضها إلى 70%، منها "6 مراكز بالبلينا، و4 بالمنشاة، و4 بجرجا، و4 بالمراغة، و3 بدار السلام، و2 بطما، و2 بساقلتة".