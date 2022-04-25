احتفالا بعيد الفطر.. عرض فيلم "الكاهن" على منصة واتش ات

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عرض فيلم الكاهن في عيد

ويعرض فيلم الكاهن على منصة watch it الرقمية تزامنا مع عيد الفطر المقبل الذي تبقى على حلوله أيام قليلة، والتي تدور أحداثه في إطار الرعب التشويقي حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب، ويسلط الضوء على كبار المسئولون في الأنظمة الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركة عالمية تسمى "سايرش" من المفترض أنها شركة اتصالات وبرمجة إلكترونية.

أبطال فيلم الكاهن

ويعد فيلم الكاهن من بطولة إياد نصار، درة، حسين فهمى، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

درة في برنامج رامز موفي ستار

يذكر أنه وقعت الفنانة التونسية درة منذ أيام ضحية برنامج “رامز موفي ستار”، في حلقة اليوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان، وشهدت حلقتها العديد من الأحداث بداءا من سخرية رامز جلال منها واعمالها، وصولا إلى رفضها مصافحة النجم العالمي فاندام.

أخر أعمال الفنانة درة

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة درة في فيلم الكاهن الذي درات أحداثه حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، الذي يخوض بطولته عدد كبير من النجوم اللامعين في الوسط الفني، من ضمنهم الفنان إياد نصار و حسين فهمي، نجاحات ساحقة في أول ليلة عرض، جعلته يتصدر شباك التذاكر في السينما المصرية.

وكانت قد كشفت درة في حوار خاص لـ"دوت الخليج" كواليس التحضير لفيلمها، فقالت: " أن سبب إختلاطي بمعظم الصحافيين، هو ما سهل عليا فى فهم الشخصية، وكمان الشخصية تحاول في فهم الحقيقة والبحث عنها في ظل ظروف المحيطة والتى تواجه في الحياة المهنية والشخصية".