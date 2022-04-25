/694168/بعد-مرور-40-عاما-على-تحريرها-النائب-أبو-هميلة-تنمية-سيناء-الشاملة-زراعيا-وصناعيا-وعمرانيا-هو-عبور-جديد

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

دوت الخليج

بعد مرور 40 عاما على تحريرها تنمية سيناء الشاملة زراعيا وصناعيا وعمرانيا هو عبور جديد

وقال أبو هميلة، إن هذا اليوم العظيم سيظل دوما في وجدان الأجيال المتعاقبة، وهو يعد رمزا على البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والتي تقدمها حتى اليوم لحماية الوطن، فقد جاء هذا اليوم العظيم لتحرير سيناء بعد نصر عظيم حققته القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، استعاد فيها رجالنا العزة والكرامة والأرض ورووا بدمائهم الطاهرة أرض الفيروز لأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، داعيا الله أن يتقبل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم فداء لوطنهم العظيم وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى .

أوضح أبو هميلة، أن القوات المسلحة مازالت تضحي من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، حتى طهرت سيناء وأعادت لها الأمن والأمان والعمران، موضحا أن سيناء اليوم أصبحت أرض التنمية الجديدة فقد شهدت منذ تحريرها العديد من المشروعات التنموية، وفي السنوات الأخيرة ظلت وتيرة التنمية تسير بخطى سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقد أنشأت بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، موضحا أن تنمية سيناء وصلت لوضع الدولة خطة لجعل منطقة محور قناة السويس وسيناء من أكبر المناطق الاقتصادية والصناعية في العالم .

تابع أبو هميلة، أنه تم تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى في سيناء في كافة المجالات والتخصصات في عهد الرئيس السيسي من بينها تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس وهي أنفاق دوت الخليج بالإسماعيلية، وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، والتي ربطت سيناء بجميع المحافظات، إضافة إلى إنشاء 26 طريقا بلغ طولها 2022 كيلومتر، وتطوير مطار البردويل الدولي، ومطار العريش الدولي، وتطوير ميناء العريش البحري، وجاري تطوير ميناء الطور وشرم الشيخ، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ وذلك في إطار تنمية وتطوير محور قناة السويس، وإنشاء التجمعات العمرانية والجامعات بسيناء كجامعة الملك سيناء وجامعة العريش والمدارس والمعاهد .