/694167/يسري-نصر-الله-يطالب-النقابة-بالتدخل-لمواجهة-مهاجمي-مسلسل-بطلوع-الروح

كشف المخرج يسري نصر الله عن نيته في تقديم بلاغ لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، لمواجهة منتقدي مسلسل بطوله الروح الذي يخوض بطولته الفنانة إلهام شاهين بجانب الفنانة منة شلبي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مطالبة يسري نصر الله النقابة بالتدخل في حل أزمة بطلوع الروح

نشر سري نصر الله منشور لأحد الأشخاص يهاجم به الفنانة إلهام شاهين بشكل خاص ومسلسل بطلوع الروح بشكل عام، وعلق عليه قائلا: “أنا هطلب من النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص ده، وهبعت نسخة من كلامه لإدارة الفورسيزون بما إنه كاتب في بروفايله إنه موظف هناك”.

الجمهور ينتقد مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد تعرض مسلسل بطلوع الروح لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.

إقرأ أيضا: إلهام شاهين لـ دوت الخليج: "داعش كل تفكيرهم في الجنس وشرب الخمرة وكل اللي ملوش مهنة بيبقى إرهابي"

ويذاع مسلسل بطلوع الروح في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، وتدور أحداث المسلسل حول روح -منة شلبي- تجد نفسها داخل معسكر لتنظيم داعش في الرقة بتركيا، وتبدأ التفكير في الهرب والنجاة بروحها، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.