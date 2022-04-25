أزمة نقص ألبان الأطفال المخصص لمرضى الحساسية تصل البرلمان..أيمن أبو العلا:الأسعار مرتفعة جدا ونادر الوجود..الألفى تطالب الحكومة بسرعه التحرك..والنحاس:«المواد الخام السبب ولابد من قاعدة بيانات»

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اثارت أزمة نقص ألبان الأطفال المخصص لمرضي حساسية الألبان، تحركات أعضاء مجلس النواب، اللذين أكدو على أن عدم وجود لبن الأطفال بمثابة إشكالية كبيرة داخل منافذ وزارة الصحة، مطالبين الوزارة بسرعة التحرك لحل الأزمة، خاصة بعد تأثر الأوضاع الإقتصادية بجائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بالسلب على ارتفاع أسعار الالبان مرضي حساسية الألبان.

ويستعرض موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تعليقات نواب البرلمان بشأن أزمة نقص البان مرضي حساسية الألبان

طلب إحاطة للنائب أيمن أبو العلا بشأن شكاوى نقص لبن الأطفال المخصص لمرضى حساسية الألبان

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بأنه عملًا بحكم المادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وذلك بشأن شكاوى الأسرة المصرية من نقص لبن الأطفال ، المخصص لمرضى حساسية الألبان.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه خلال الساعات الماضية وصلنا العديد من الشكاوى بشأن مأساة ومعاناة حقيقية لعديد من الأسر المصرية بسبب نقص لبن الأطفال ، المخصص لمرضى حساسية الألبان، سواء فى الوحدات الصحية أو الصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدا رغم أن أسعاره مرتفعه وتتراوح من 255 إلى 270 جنيها.

ولفت النائب أيمن أبو العلا إلى ان عدم وجود لبن الأطفال يمثل إشكالية كبيرة داخل منافذ وزارة الصحة ويحتاج لتحرك عاجل من وزارة الصحة خاصة أن الظروف الإقتصادية التي نمر بها تؤثر بالسلب على البعض الذى لا يستطيع أن يحصل على لبن الأطفال من الصيدليات حيث أسعاره تقترب من 270 جنيه.

النائبة عبلة الألفي تكشف لـ دوت الخليج أسباب نقص اللبن المخصص لمرضى حساسية الأطفال .. وتوجه الحكومة بالتحرك العاجل

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك مأساة ومعاناة حقيقية للعديد من الأسر المصرية، بسبب نقص اللبن المخصص لمرضى حساسية الأطفال، سواء في الوحدات الصحية أو الصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدا في ظل الارتفاع الشديد في أسعاره و التي تتراوح من 255 إلى 270 جنيها.

وأكدت الألفي، أن نقص اللبن المخصص لمرضى حساسية الأطفال، ناتج عن الأمور العالمية المؤثرة علي سعر الدولار والاستيراد، الأمر الذي أثر علي الكثير من الأدوية، بالأضافة إلي الألبان الصناعية، لافتة أن الأمر يحتاج لتحرك عاجل من وزارة الصحة، خاصة أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها تؤثر بالسلب على البعض الذي لا يستطيع أن يحصل على لبن الأطفال من الصيدليات، والذي يبلغ سعره لـ 270 جنيه.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن هناك ألبان غير النيوكيت ممكن استخدامها في حساسية بروتين اللبن مثل اللبن المصنع من بروتين فول الصويا، مؤكدة أنه من الضروري أن تنجح الدولة في التصنيع المحلي لمثل هذه الألبان.

وتابعت النائبة عبلة الألفي:”حالات التحسس لبروتين اللبن تتصاعد بكثره، نتيجه لعوامل كثيرة منها انخفاض معدلات الولادة الطبيعية والتي تحمي الطفل من الحساسية من خلال تعرض الطفل أثناء الولادة للبكتيريا الحميدة التي تطور جدار الأمعاء، ويخفض معدلات التحسس، هذا إلي جانب تدني معدلات الرضاعة الطبيعية وخاصة في الساعه الأولي من العمر إلي ٢٧٪ ، مما يؤدي إلي تدني معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة والتي تصل إلي ١٣٪ عند ٤ - ٥ شهور مما يضاعف فرصة تعرض الأطفال لحساسية الألبان في غياب الجلوبينات التي تؤدي إلي نمو جدار الأمعاء (Secretory IgA) ، مما يعاني منه أطفالنا.

نائبة بصحة النواب عن أزمة نقص الألبان الماضدة لحساسية الأطفال:«المواد الخام السبب ولابد من قاعدة بيانات»

أكدت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المشكلة الرئيسية والأساسية في نقص الألبان المضاده لحساسية الأطفال هي عدم توافر المادة الخام لتصنيعها.

وقالت النحاس، "أن الدولة المصرية تقوم باستيراد جميع أنواع الألبان المعالجة للأطفال فضلًاعن عدم وجود برنامج خاص بتوفير تلك الألبان بوزارة الصحة، لذا نلاحظ تفاقم المشكلة وتكرارها، خصوصًا عندما زادت أعداد الأطفال التي تحتاج الألبان العلاجية".

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأنة نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات توضح أعداد الأطفال الذين يعانون من الحساسية بوزارة الصحة، تسبب وجود فجوة بين المتاح والمطلوب وذلك طبقًا للتقارير الدولية مصر مصنفة من الدول التي بها سوء تغذية مرتفع، لافتة إلى أن عدم وجود تسعيرة محددة للألبان، يجعل ذلك الشركات المستوردة هي التي تتحكم في السعر وأحيانًا مواعيد طرحا بالسوق.