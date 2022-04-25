محافظ بنى سويف يوجه بتقديم التسهيلات لموردى محصول القمح

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ - فى بيان اليوم الاثنين - على رؤساء المراكز والمدن والمجالس القروية بالقيام بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين وحثهم بعدم تسليم أية كميات من محصول القمح إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والتى أعدتها المحافظة.

وفى هذا السياق، تابع المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة إهناسيا عقد لقاء جماهيرى بعدد من زارعى محصول القمح بالقرية، للتأكيد على اهتمام المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا، كثفت فيه المحافظة جهودها لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية ومتابعة استعدادات الصوامع والشون للتوريد، وتوفير سبل الراحة للموردين، لتحقيق المستهدف.

ومن جانبهم، أكد المزارعون المشاركون فى اللقاء، التزامهم بتوريد المحصول للشون والصوامع المعدة لذلك، باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة فى إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل تلك الأزمة العالمية.