سفير مصر فى بروكسل يلتقى سكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين مصر وبلجيكا فى المجالات محل الاهتمام المشترك، وأثنت سكرتير عام الخارجية البلجيكية بالإنابة على الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الجمهورية إلى بلجيكا خلال مشاركته فى أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى التى استضافتها بروكسل يومى 17 و18 فبراير 2022، وما أحدثته تلك الزيارة من زخم على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.

وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين، خصوصًا فى المجالات الاقتصادية، بما فى ذلك ملف الطاقة والتغير المناخى والتحول الأخضر، فضلا عن لوجيستيات النقل، وتطوير الموانئ المصرية بالتعاون مع ميناء "أنتوريب" البلجيكى، وكذلك التعاون المشترك فى مجال الطاقة فى ضوء جهود مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة سواء الغاز الطبيعى أو الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وعرض السفير عبدالعاطى، خلال اللقاء عملية التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى المجالات جميع بما فى ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية.

كما تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التى ستستضيفها فى نوفمبر المقبل، فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى.

كما تطرق اللقاء إلى تداعيات الأزمة فى أوكرانيا على دول العالم، بما فى ذلك مصر، لا سيما فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائى، وسبل مواجهة الارتفاع الشديد فى الأسعار الذى يشهده سوق المواد الخام والسلع الأساسية.