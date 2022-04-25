محافظ مطروح: إقامة معرض لملابس ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ مطروح خالد شعيب، إنه سيتم إقامة معرض لملابس ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة بدءً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ولمبادرة وزارة التنمية المحلية "العيد فرحتنا".





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية الراغبين بالمشاركة فى إقامة المعرض، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديرى المديريات والإدارات المعنية، وجمال حماد ممثلا عن الغرفة التجارية لمحافظة مطروح. وأكد "شعيب" أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الملابس الجديدة بأسعار مخفضة بنسبة 20 إلى 30% عن السوق لاستقبال عيد الفطر المبارك، والإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض لتحقيق الهدف الحقيقى من المبادرة.

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